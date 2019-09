Fondi Ue: via a bando da 50 milioni per Azioni innovative città

BRUXELLES - Via alle candidature per partecipare al quinto bando per le Azioni urbane innovative europee (Uia) rivolto alle città dell'Ue, che vale circa 50 milioni di euro. Qualità dell'aria, economia circolare, cultura e cambiamento demografico sono i temi al centro della call, l'ultima a valere sull'attuale periodo di programmazione, 2014-2020. Termine ultimo per l'invio delle candidature in forma elettronica è il 12 dicembre. Scopo dell'iniziativa è finanziare, attraverso le risorse del Fondo Ue di sviluppo regionale, le aree urbane che intendono sperimentare nuove soluzioni per affrontare problemi comuni a diverse città europee.

Dal 2016 a oggi le Uia hanno premiato decine di iniziative prese dalle città di tutta Europa. Fra queste anche le italiane Bergamo, Bologna, Milano, Pozzuoli, Prato, Latina, Ravenna e Torino.

