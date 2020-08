Fondi Ue: Provenzano, in alcune regioni programmi in ritardo

ROMA - La programmazione di alcuni fondi europei ancora oggi sconta dei ritardi in alcune regioni italiane: lo ha ribadito il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Giuseppe Provenzano, nel corso di un'audizione in Commissione Affari europei dei Senato. "In Abruzzo ad esempio sul Fesr - ha spiegato - a fronte di un assorbimento medio dell'Ue dell'31,7% si è registrato un utilizzo del 24%; stesso ritardo anche per la Calabria, ferma in questo ambito al 25%". Scarso utilizzo si sconta, ha aggiunto, anche sui fondi Fse, con l'Abruzzo al 20% e la Sicilia al 15%. "Tuttavia - ha avvertito Porvenzano - non ci son soltanto i ritardi da parte di alcune regioni, infatti spesso difficoltà si registrano anche a livello di amministrazione centrale".

Ultimo aggiornamento: 25 Maggio, 12:07

