Fondi Ue, proroga di un anno per relazioni di chiusura 2014-2020

BRUXELLES - "Agli Stati membri e alle amministrazioni regionali sarà concessa una proroga di un anno per la presentazione dei documenti di chiusura 2014-2020 e delle richieste di pagamento finale". Lo scrive su Twitter la commissaria europea alla Coesione e le Riforme, Elisa Ferreira. La scadenza finale per la presentazione di tali documenti è stata quindi spostata al 31 luglio 2025 mentre resta inalterata la scadenza della fine del 2023 per completare la spesa di tutte le risorse messe a disposizione

"La Coesione sarà resa più flessibile nel sostenere le grandi imprese nelle tecnologie strategiche", ha affermato Ferreira. Le modifiche, ha continuato "si concentreranno sulle regioni meno sviluppate e in transizione, e sulle regioni sviluppate degli Stati membri con un Pil inferiore al 100% del Pil europeo, per garantire condizioni di parità e promuovere la convergenza". Inoltre, gli investimenti nei settori strategici beneficeranno di un prefinanziamento del 30% e di un cofinanziamento del 100% per garantire una rapida attuazione dei progetti.