Fondi Ue: l'Unione festeggia i 30 anni del programma Interreg

BRUXELLES - L'Unione europea festeggia i 30 anni di Interreg, il programma dell'Ue che incoraggia la cooperazione territoriale tra regioni frontaliere. "I progetti Interreg costituiscono un esempio concreto del fatto che le frontiere non sono necessariamente un ostacolo, ma possono rappresentare un'opportunità di crescita e di cooperazione fruttuosa", ha dichiarato la commissaria Ue alla coesione, Elisa Ferreira.

"Da 30 anni Interreg opera per non lasciare indietro nessuno e per costruire l'Europa mattone dopo mattone - ha aggiunto -l'intento è proseguire questa missione, ma al tempo stesso cogliere questa occasione celebrativa per ripensare e risvegliare quello che consideriamo un valore fondamentale dell'Unione europea: lo spirito di cooperazione, nella ferma convinzione che insieme siamo più forti". Interreg ruota attorno a tre assi di cooperazione (transfrontaliera, transnazionale e interregionale) e per il settennato in corso 2014-2020 ha a disposizione oltre 12 miliardi di euro, cofinanziamento degli Stati compreso.

L'Italia è coinvolta in 17 programmi: 8 transfrontalieri, 4 transnazionali, 4 interregionali e uno con Albania e Montenegro legato al possibile ingresso in futuro dei Paesi balcanici nell'Ue.

Ultimo aggiornamento: 16:03

