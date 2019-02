Fondi Ue: Fitto (Ecr), sinergia Italia batte i falchi dell'austerity

STRASBURGO - "Oggi in aula a Strasburgo abbiamo ottenuto un importante risultato: grazie alla sinergia con altri colleghi abbiamo sconfitto i falchi dell'austerità, ovvero coloro che con il bilancino in mano hanno trasformato l'Unione Europea da opportunità ad arcigno burocrate". Così il vice presidente del gruppo europeo dei Conservatori e Riformisti, Raffaele Fitto, commenta il voto in Plenaria sul regolamento sulla coesione post 2020, dove è stata respinta la norma sulla condizionalità macroeconomica sui fondi Ue.

"Un lungo lavoro che abbiamo iniziato in Commissione Regi contribuendo a modificare la proposta della Commissione Europea sul regolamento della nuova Politica di Coesione 2021-2027 e ottenendo la concentrazione dei fondi, una decisiva semplificazione burocratica e la difesa delle risorse - continua -. Un lavoro concluso oggi, nella votazione odierna in aula, dove abbiamo battuto la Commissione europea che voleva imporre una condizionalità vincolante per gli Stati membri per bloccare tutte le risorse della politica di coesione in caso di violazione delle regole di bilancio". Per Fitto "è una vittoria dell'Italia, che è riuscita in questo campo a fare sistema, ed è un segnale per i partiti del rigore anche in vista delle prossime elezioni europee".

