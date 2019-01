BRUXELLES - Nike e Olanda sono finte nel mirino dell'Ue per sospetti aiuti illeciti derivanti da accordi fiscali 'ad hoc'. La Commissione europea ha infatti reso noto oggi di aver aperto un'indagine approfondita per verificare se le agevolazioni fiscali concesse dall'Olanda alla Nike hanno dato all'azienda un indebito vantaggio rispetto ai suoi concorrenti in violazione delle norme Ue sugli aiuti di Stato.

