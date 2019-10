Fisco: Francia al top per tasse nel 2018, Italia settima

BRUXELLES - La Francia si conferma il Paese europeo dove la tassazione (tasse sul reddito e contribuzione sociale) è più elevata, mentre l'Italia resta ferma al settimo posto. Lo comunica Eurostat in base ai dati del 2018. In Francia la pressione fiscale è al 48,4%, in aumento dall'anno precedente (48,3%), seguita da Belgio (47,2%, in aumento dal 47%), Danimarca (45,9%, in calo rispetto dal 46,8%), Svezia (44,4%, in calo dal 44,7%), Austria (42,8%, in aumento da 42,4%), Finlandia (42,4%, in calo da 43,1%) e Italia (42%, in lieve calo rispetto al precedente 42,1%). I Paesi dove il fisco colpisce meno sono Irlanda (23%), Romania (27,1%), Bulgaria (29,9%), Lituania (30,5%) e Lettonia (31,4%). La media europea resta praticamente invariata al 40,3%.



Rispetto al 2017, la pressione fiscale è salita nella maggior parte dei Paesi (16), in particolare in Lussemburgo (da 39,1% nel 2017 al 40,7% nel 2018) e Romania (da 25,8% a 27,1%). Per quanto riguarda la sola imposta sul reddito, in testa resta la Danimarca (28,9%), seguita da Svezia (18,6%), Belgio (16,8%), Lussemburgo (16,4%), Finlandia (15,9%) e Italia (14,1%).



Ultimo aggiornamento: 11:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA