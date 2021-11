Leggere&Scrivere, un successo la nona edizione del festival del libro di Vibo Valentia

E' andata in archivio e sarà ricordata come un successo: è la nona edizione di Leggere&Scrivere, festival del libro organizzata a Vibo Valentia chiusa domenica scorsa. Oltre 220 eventi dislocati in tre sale dalla capienza complessiva di circa 400 posti, decine di migliaia di presenze (centinaia gli studenti coinvolti) nel rigoroso rispetto delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid. Numeri lusinghieri per un Festival organizzato nel cuore del Meridione, da sempre distante dalle attenzioni delle istituzioni e reso possibile grazie all'impegno di privati e volontari.

A testimoniare la riuscita dell'evento anche la platea degli ospiti intervenuti fra i quali Pietro Grasso, Paolo Di Giannantonio, Carlo Freccero, Nicola Gratteri, Drusilla Foer, Camillo Falvo, Franco Locatelli, Dalila Nesci, Felice Palamara, Massimiliano Rosolino, Carmine Abate, Peppe Voltarelli, Gerardo Sacco, Giuseppe Smorto, Franco Arminio, Gennaro Sangiuliano, Alberto Barachini, Leonardo Panetta. Ospiti che nell'arco dei 5 giorni del Festival hanno animato i “Dialoghi per ripartire”, come recitava il manifesto realizzato da Andrea Bozzo.

La rassegna è stata organizzata a Palazzo Miceli, moderno centro culturale che non ha fatto rimpiangere l’abituale location di Palazzo Gagliardi, messo a disposizione gratuitamente dalla famiglia Miceli.