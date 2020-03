Fei investe 30 milioni di euro nel fondo di private debt Pmi Italia

BRUXELLES - Il Fondo Europeo per gli Investimenti (Fei, parte del Gruppo Bei) ha siglato un accordo con Finint Investments SGR per entrare nel pool degli investitori del fondo di private debt "PMI Italia II". Lo rende noto la Commissione Ue. L'investimento del Fei, pari a 30 milioni di euro, è sostenuto dal programma "Efsi Private Credit Tailored for Sme" e porta la disponibilità economica del Fondo a 110 milioni di euro. Grazie al capitale fornito dal Fei, il Fondo Pmi Italia II, terzo fondo di private debt avviato da Finint SGR, mette a disposizione ulteriori risorse economiche per finanziare, promuovere e sostenere la crescita e l'internazionalizzazione delle Pmi italiane.

"Grazie agli accordi nell'ambito del piano di investimenti per l'Europa, 300mila Pmi stanno già beneficiando di un migliore accesso ai finanziamenti in Italia. Tuttavia, le piccole e medie imprese affrontano ancora molte sfide nell'ottenere i fondi necessari per crescere, svilupparsi e per assumere più personale. L'accordo concluso oggi è un ulteriore passo in avanti e garantisce che le Pmi possano ricorrere ad efficaci soluzioni alternative di finanziamento", ha detto Paolo Gentiloni, commissario europeo agli affari economici.

Ultimo aggiornamento: 13:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA