Export Ue agroalimentare vola ancora ad agosto

BRUXELLES - Il saldo netto degli scambi agroalimentari dell'Ue nell'agosto 2019 è stato di 2,93 miliardi di euro, il 29% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente Lo evidenzia la Commissione europea nel rapporto mensile sugli scambi nel settore agroalimentare.



Per il periodo di 12 mesi da settembre 2018 ad agosto 2019, le esportazioni agroalimentari dell'Ue hanno raggiunto 145,1 miliardi di euro, +6% rispetto allo stesso periodo di un anno fa.



In agosto il valore delle esportazioni è aumentato del 5,6% in più rispetto allo stesso periodo del 2018, raggiungendo i 12,07 miliardi di euro, mentre le importazioni hanno fatto registrare un lieve declino (-0,2%) attestandosi a 9,14 miliardi.



A trainare le esportazioni europee sono soprattutto carni suine, grano, alcolici e prodotti lattiero caseari (in particolare siero di latte e formaggi) con destinazione Cina, Usa e Giappone.



