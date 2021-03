Evi, Sala aderisce ai Verdi Ue

BRUXELLES - "Saluto la decisione di Sala come un'ottima notizia e una grande opportunità che bisogna assolutamente cogliere. Se una persona dello spessore di Sala pone al centro delle sue scelte la questione ambientale significa che abbiamo la possibilità di realizzare concretamente il cambiamento che vogliamo vedere". È quanto afferma in una nota l'europarlamentare dei Verdi europei Eleonora Evi in merito alla scelta del sindaco di Milano Beppe Sala di aderire ai Verdi europei.

"Quella di Sala è una scelta coraggiosa, vuol dire entrare in una grande famiglia allargata alla quale appartengono tra l'altro diversi sindaci europei, per portare avanti un impegno reale e fattivo. Personalmente ha tutto il mio sostegno", ha aggiunto Evi.

Ultimo aggiornamento: 16:31

