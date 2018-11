Eusalp: Cattaneo, 2019 sarà anno risultati per macroregione

INNSBRUCK - Per la macroregione alpina è giunto il momento della maturità, "per arrivare a risultati concreti e dare forma ai nostri progetti e alle nostre idee". Così l'assessore all'Ambiente di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, ha chiuso il secondo Forum annuale di Eusalp e raccolto il testimone lasciato della presidenza dal Tirolo austriaco. Nel 2019 sarà infatti la Lombardia a coordinare l'anno di presidenza italiana, che sarà portato avanti insieme al Piemonte e alla Provincia autonoma di Bolzano. Sono sette le regioni del Nord Italia che partecipano a Eusalp, una macroregione che include 48 regioni di sette Stati alpini (Italia, Austria, Germania, Francia, Slovenia, Svizzera e Lichtenstein). La 'green economy' sarà il tema principale su cui intende lavorare la Lombardia per il 2019, "perché Eusalp deve diventare una forza trainante in Europa sull'innovazione, e la parola chiave per questo settore è la sostenibilità", ha detto Cattaneo. Il primo appuntamento italiano sarà a Milano il 27 e 28 febbraio 2019, mentre il Forum annuale si svolgerà nel capoluogo il 27 e 28 novembre 2019.

Ultimo aggiornamento: 21 Novembre, 17:02

