Eurozona: prosegue calo disoccupazione, più bassa da 2008

BRUXELLES - La disoccupazione nella zona euro a novembre scorso è scesa al 7,9%, dall'8% del mese precedente e dall'8,7% di novembre 2017. Si tratta del tasso più basso da ottobre 2008. Lo comunica Eurostat. Nella Ue-28 a novembre è rimasta stabile a 6,7%. I tassi più bassi si sono registrati in Repubblica Ceca (1,9%), Germania (3,3%) e Olanda (3,5%). I più alti in Grecia (18,6% a settembre 2018), Spagna (14,7%) e Italia (10,5%).

La disoccupazione giovanile nella zona euro a novembre scorso è scesa al 16,9%, dal 17,1% del mese precedente. Torna in calo anche in Italia, al 31,6% dal 32,2%, e dopo due mesi dove era invece aumentata. A novembre i tassi più bassi si sono registrati in Repubblica Ceca (4,9%), Germania (6,1%) e Olanda (6,9%), i più alti invece in Grecia (36,6% a settembre 2018), Spagna (34,1%) e Italia (31,6%).

Ultimo aggiornamento: 14:09

