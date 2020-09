Eurozona: produzione industriale a luglio +4,1%

BRUXELLES - A luglio la produzione industriale è salita del 4,1% nella zona euro e nell'Ue-27, dopo l'aumento del 9,5%di giugno. Lo comunica Eurostat. Sull'anno però, cioè rispetto a luglio 2019, la produzione è scesa del 7,7% nella zona euro e del 7,3% nella Ue-27. Gli aumenti più consistenti si sono registrati in Portogallo (+11,9%), Spagna (+9,4%) e Irlanda (+8,3%). In Italia è salita del 7,4%. I cali maggiori invece ci sono stati in Danimarca (-4,9%), Lettonia (-0,8%) e Belgio (-0,5%).

Ultimo aggiornamento: 14 Settembre, 13:20

