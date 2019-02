Eurozona: prezzi produzione industriale -0,8% a dicembre

BRUXELLES - A dicembre i prezzi della produzione industriale sono scesi dello 0,8% sia nell'eurozona che nell'Ue nel suo complesso. Il calo fa seguito al -0,3% registrato a novembre, mentre su anno si tratta invece di un forte aumento del +3% nei 19 e del +3,1% nei 28. Sono i dati Eurostat. In Italia i prezzi sono diminuiti dello 0,6% a dicembre dopo il -0,7% di novembre, mentre su anno sono schizzati del +5,2%. I Paesi in cui si sono registrati i cali mensili maggiori sono Danimarca (-3%), Grecia (-2,3%), Belgio (-2,1%) e Olanda (-1,5%), mentre i prezzi industriali sono aumentati in Lettonia (+0,7%), Irlanda (+0,3%), Estonia (+0,2%) e Lussemburgo (+0,1%).

