Eurozona: prezzi produzione industriale, +0,5% a settembre

BRUXELLES - I prezzi della produzione industriale a settembre sono saliti dello 0,5% nella zona euro, e dello 0,6% nella Ue-28. Ad agosto erano aumentati dello 0,4% in entrambe le zone. Lo comunica Eurostat. I principali incrementi si sono registrati in Belgio, Lituania e Regno Unito (+0,9% ognuno) così come in Spagna, Ungheria e Olanda (+0,8% ognuno). I ribassi più marcati si sono avuti in Estonia (-1,3%), Danimarca (-1,1%) e Lettonia (-0,7%). In Italia sono saliti dello 0,4%. In aumento sono soprattutto i prezzi del settore energetico (1,6%).

