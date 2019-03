Eurozona: prezzi produzione industriale, +0,4% a gennaio

BRUXELLES - A gennaio 2019, rispetto al mese precedente, i prezzi della produzione industriale sono saliti di 0,4% nella zona euro e di 0,3% nella Ue-28. Lo rende noto Eurostat. A dicembre erano scesi rispettivamente di 0,8% e 0,9%. Il dato italiano non è disponibile, ma a dicembre erano scesi di 0,6%. A gennaio gli aumenti maggiori si sono avuti in Olanda (+2%), Estonia (+1,2%), Grecia (+1,1%) e Cechia (+1%), mentre i cali più significativi a Cipro (-1,1%), in Belgio (-1%), Finlandia e Regno Unito (-0,1%).

Ultimo aggiornamento: 14:26

