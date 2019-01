Eurozona: prezzi produzione industriale, -0,3% a novembre

BRUXELLES - I prezzi della produzione industriale a novembre sono scesi dell'0,3% nella zona euro e dello 0,4% nella Ue a 28. Lo comunica Eurostat. A ottobre i prezzi erano aumentati dell'0,8% nelle due zone. A novembre 2018 rispetto allo stesso mese del 2017 i prezzi sono aumentati del 4,0% nella zona euro e del 4,3% nella Ue a 28. In Italia a novembre 2018 il calo è stato dello -0,8% dopo il +1,8% registrato ad ottobre. Sempre a novembre 2018 i Paesi con i cali più significativi sono stati la Grecia (-2,7%), l'Olanda (-1,4%) Lituania e Regno Unito (-1,3% ciascuno), mentre gli aumenti più marcati si sono registrati in Estonia (+1,7%), Danimarca (+1,2%) e in Svezia (+0,8%).

Ultimo aggiornamento: 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA