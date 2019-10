Eurozona: inflazione scende a 0,7 a ottobre

BRUXELLES - Scende allo 0,7% il tasso di inflazione a ottobre 2019 rispetto allo 0,8% di settembre: è la stima flash di Eurostat. In Italia stabile a 0,2% rispetto al mese precedente. A ottobre 2018 era all'1,7%. I servizi hanno l'impatto più elevato a ottobre (1,6%, rispetto all' 1,5% di settembre), seguiti da cibo, alcol e tabacco (stabili all'1,6%), beni industriali non energetici (0,3% rispetto allo 0,2% di settembre ) e l'energia (-3,2% rispetto al -1,8% di settembre).

