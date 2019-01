Eurozona: indice fiducia in netto calo a dicembre (-2,2 punti)

BRUXELLES - Lo scorso dicembre l'indice che misura la fiducia nelle prospettive dell'economia dei 19 Paesi dell'Eurozona ha registrato un netto calo (meno 2,2 punti) attestandosi a quota 107,3. Lo ha reso noto la direzione per gli affari economici della Commissione europea. In Italia la flessione è stata di 1,4 punti, mentre in Spagna, Francia e Germania le riduzioni registrate sono state pari rispettivamente a 3, 2 e 1,9 punti. La riduzione della fiducia nelle prospettive dell'economia dell'Eurozona è stata particolarmente marcata, si osserva in una nota, nei settori dell'industria, dei servizi, delle costruzioni e tra i consumatori.

Ultimo aggiornamento: 11:51

