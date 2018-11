Eurozona: fiducia stabile ma calo marcato in Italia e Gb

BRUXELLES - Il sentimento economico (Esi) è rimasto "ampiamente stabile" nell'eurozona (-0,2 punti per arrivare a 109,5) ma è "diminuito in modo significativo" in Italia (-1,2). L'Ue ha invece visto un peggioramento (-0,8 punti per arrivare a 109,6), e "questo può essere attribuito a un netto calo dell'indicatore nella più grande economia fuori dall'eurozona, la Gran Bretagna (-3,1 punti)". Sono i dati della Dg Ecfin della Commissione Ue. Il clima delle imprese (Bci), invece, è invece risalito (+0,08 punti per arrivare a +1,09).

Ultimo aggiornamento: 11:09

