Eurozona: commercio al dettaglio +0,6% a novembre

BRUXELLES - Il commercio al dettaglio nell'eurozona a novembre è salito del +0,6% dopo il +0,6% a ottobre, e del +1,1% rispetto al novembre 2017. Sono i dati Eurostat. Nei 28 l'indice sul mese è salito del +0,7% dopo il +0,4% di ottobre, e del +2,1% rispetto al novembre 2017. Gli aumenti maggiori sono stati registrati in Lettonia (+2,4%), Polonia e Estonia (+2,1% ciascuna), mentre cali si sono registrati in Slovenia (-1,6%), e Austria (-0,5%). Per l'Italia il dato non è disponibile.

