Eurozona: cala sentimento economico, giù fiducia nell'industria

BRUXELLES - A ottobre il sentimento economico (indice ESI) è calato sia nella zona euro (di 1,1 punti, portando l'indice a 109,8) sia nella Ue-28 (un calo di 0,8 punti che ha portato l'ESI a 110,4). Il calo, scrive la Commissione Ue, è dovuto ad una più debole fiducia nell'industria, nei servizi e in particolare nel commercio al dettaglio. Tra le maggiori economie, l'indice è salito solo in Spagna (+1,9), mentre è sceso in Germania (-1,3), Olanda (-1,3), Francia (-1,2) e Italia (-0,9). Anche l'indicatore del clima per le imprese (BCI) nella zona euro è calato a ottobre (di 0,20 punti, portandosi a +1,01). Tra le cause il deterioramento delle valutazioni dei manager su ordinativi ed export. Invariate invece le aspettative sulla produzione.

Ultimo aggiornamento: 30 Ottobre, 12:17

