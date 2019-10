Eurozona: a ottobre prosegue calo del sentimento economico

BRUXELLES - Continua il calo del sentimento economico. A ottobre 2019 l'indicatore della Commissione Ue (ESI) è sceso di 0,9 punti sia nella zona euro che nella Ue-28. Il deterioramento è dovuto da una fiducia più bassa nell'industria, nei servizi, nel commercio al dettaglio, e tra i consumatori, mentre è migliorata "sensibilmente" quella nelle costruzioni. Tra le economie più grandi, l'Esi è rimasto invariato in Germania (−0,2), Francia (−0,1), Italia (+0,1) e Olanda (+0,2), mentre è sceso "sensibilmente" in Spagna (−3).



Per quanto riguarda il clima per le imprese, l'indicatore a ottobre l'indicatore della zona euro è salito leggermente (di 0,04 punti).



