Eurostat, gli italiani si confermano i più anziani d'Europa

BRUXELLES - Negli ultimi dieci anni l'intera Europa è invecchiata di anno in anno e l'Italia si conferma prima per l'età media della sua popolazione, arrivata a 47,6 anni nel 2021. Il dato è ampiamente sopra alla media europea, che si attesta a 44,1 anni, in aumento di 0,2 anni dal 2020. Lo certifica Eurostat in uno studio sull'invecchiamento della popolazione europea. Nell'ultimo decennio, l'anzianità media dei cittadini europei è salita di 2,5 anni (al ritmo costante di +0,25 anni all'anno) rispetto ai 41,6 anni del 2011.

La forbice varia dalla cifra italiana (salita di quasi 4 anni in dieci anni) ai 38 anni a Cipro, che risulta il Paese europeo più giovane, seguito da Irlanda (38,5 anni) e Lussemburgo (39,6), unici Stati membri con un'età media inferiore a 40 anni. Nel complesso, sono comunque 15 gli Stati membri al di sotto dell'età media dell'Ue. I Paesi più anziani dopo l'Italia sono invece la Germania (45,9 anni) e il Portogallo (45,8 anni).