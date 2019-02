Europee: Tommasi, andiamo a votare a maggio per incidere

STRASBURGO - L'ex giocatore della nazionale e centrocampista della Roma Damiano Tommasi, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori (Aic), incoraggia le persone ad andare a votare a maggio per le europee. "Nonostante le tante critiche che si fanno alle istituzioni, credo che sia l'unico modo per partecipare, per essere democraticamente presenti nelle scelte che poi incidono sulla nostra vita di cittadini", ha spiegato Tommasi ai giornalisti a Strasburgo. L'ex calciatore della Roma era stamattina al Parlamento Ue in occasione della firma di un accordo di partenariato tra l'Eurocamera e la Federazione internazionale dei calciatori professionisti (Fifpro), nell'ambito della campagna "Stavoltavoto" per incoraggiare a votare a maggio. "La partecipazione di calciatori, di atleti di altissimo livello, delle calciatrici a questa campagna - ha spiegato Tommasi - sicuramente è una responsabilità riguardo al ruolo di cittadini che tutti noi abbiamo", soprattutto per il fatto "di essere molto seguiti da una popolazione giovane che magari si appresta per la prima volta ad andare alle urne proprio in occasione delle elezioni europee".

