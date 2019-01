Europee: Salini (Fi), Ppe orientato a dialogo nel centrodestra

BRUXELLES - "La scelta quasi plebiscitaria di Manfred Weber come candidato alla presidenza della Commissione Ue dimostra che la stragrande maggioranza del Partito popolare europeo crede in un dialogo collocabile nell'alveo del centrodestra". Così l'eurodeputato di Forza Italia Massimiliano Salini, parlando oggi nella diretta Facebook ANSA a Bruxelles. "Weber non è del partito di Angela Merkel (Cdu)", ricorda Salini, ma fa parte di quella Csu bavarese "cattolica e democratica che da sempre rappresenta la parte più a destra degli equilibri politici tedeschi. Lo dimostra anche il tipo di dialogo che Weber ha con il centrodestra italiano", sottolinea Salini, raccontando che "prima di ufficializzare la sua candidatura ci fu un importante incontro tra Tajani, Berlusconi e Weber". Ne uscì "un forte sostegno da parte nostra alla candidatura, condizionato da un percorso che tutelasse le prerogative italiane dentro la possibile presidenza Weber nella Commissione".

E sulla candidatura di Berlusconi alle europee, Salini risponde secco: "Silvio Berlusconi è il leader di Forza Italia, quindi è naturale che si candidi in una competizione come questa, nella quale è a tema la questione più rilevante oggi della politica", ossia l'Europa.

