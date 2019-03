Europee: media, Bonino, Vestager, Verhofstadt candidati di Alde

BRUXELLES - "La commissaria alla concorrenza, la danese Margrethe Vestager, l'ex premier belga Guy Verhofstadt e l'ex commissaria italiana Emma Bonino farebbero parte della rosa di sette candidati alla presidenza della Commissione europea che l'alleanza dei Liberali Alde intende presentare domani". A scriverlo è politico.Eu precisando che nella lista dei nomi figurano anche "il tedesco Nicola Beer, lo spagnolo di Ciudadanos Luis Garicano, la commissaria ai Trasporti, la slovena Violeta Bulc e l'ungherese Katalin Cseh". I Liberali secondo i recenti sondaggi e le previsioni del Parlamento Ue potrebbero diventare il terzo gruppo più grande nella futura Eurocamera che sarà disegnata dopo le europee di fine maggio, con un bottino di voti che potrebbe far gola a tutte quelle forze pro-Ue che stanno cercando alleati per formare un'alleanza in chiave anti-sovranista. A rafforzare i Liberali anche il più che probabile ingresso nel gruppo di La République En Marche del presidente Emmanuel Macron.

Ultimo aggiornamento: 11:40

