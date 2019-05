Europee: lanciata una app per orientare gli indecisi

BRUXELLES - Aiutare gli indecisi a scegliere il partito più vicino ai loro valori e alla loro visione politica, portando il maggior numero possibile di cittadini comunitari a votare. È l'obiettivo della app multilingue sviluppata dai ricercatori dall'Istituto universitario europeo (Eui) in collaborazione con l'Università di Lucerna in vista delle elezioni Ue. L'applicazione euandi2019, disponibile in venti lingue, invita gli utenti a dare una reazione a ventidue affermazioni politiche che coprono diversi temi, dall'immigrazione fino alla politica estera dell'Ue.

I risultati mostrano, a seconda delle risposte, quali sono i partiti più 'allineati' alla visione dell'elettore, in modo 'politicamente neutrale'. Il progetto è frutto del lavoro di un team di 122 politologi ed esperti, provenienti dai diversi Stati membri dell'Ue (cinque per Paese), e copre oltre 250 partiti e liste elettorali in corsa per le europee.



