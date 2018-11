Europee: Gasbarra (Pd), ok alleanza progressista anti populisti

BRUXELLES - "Un'alleanza progressista prima del voto delle europee che fermi i leader illiberali e le forze populiste che vogliono frantumare l'Europa". Lo scrive in un comunicato il parlamentare europeo del Pd, Enrico Gasbarra.

"Condivido l'analisi e la prospettiva indicate da Sandro Gozi, dobbiamo lavorare per una grande alleanza europeista capace di dare forza ad un'idea moderna di Unione europea anche per fermare chi vuole distruggere gli sforzi, il cammino, le speranze di generazioni di cittadini, di italiani che hanno lottato e sognato per la condivisione di un grande progetto come è appunto l'Europa unita. Oggi più che mai c'è bisogno di coinvolgere i cittadini, le nostre comunità per arrivare a scegliere il candidato alla presidenza della Commissione con primarie aperte in tutti i 27 Paesi, sarebbe - conclude Gasbarra - l'inizio di una nuova straordinaria stagione democratica, ma anche di una nuova Europa e la risposta migliore a chi costruisce paure, divisioni e alza muri o dazi".

Ultimo aggiornamento: 22 Ottobre, 09:41

