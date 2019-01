Europee: Fontana, vogliamo gruppo Ue più grande possibile

BRUXELLES - "Stiamo lavorando da alcuni mesi con tutte le forze identitarie per tentare di fare il gruppo più grande possibile per le prossime elezioni europee": così il ministro per la Famiglia e vicesegretario federale della Lega, Lorenzo Fontana, parlando oggi alla stampa a Bruxelles. "Il nostro obiettivo - spiega Fontana - è quello di avere i numeri per poter incidere e per poter tentare di riformare l'Unione europea, che negli ultimi anni si è dimostrata abbastanza slegata rispetto alle esigenze dei cittadini". Fontana conferma che "ci sono tanti gruppi che chiedono di incontrarci, che vogliono parlare con noi", ma smentisce le ricostruzioni circolate fin qui sulla sua visita: "Ho visto che sulla stampa ci sono stati accostati alcuni gruppi che io personalmente non conosco e che non abbiamo incontrato", mentre erano in agenda incontri "con alcuni rappresentanti dell'Ecr". Fontana annuncia che è in corso un tentativo di organizzare una convention delle forze identitarie prima del voto di maggio.

"Non sappiamo ancora se sarà a Bruxelles", ma "la volontà è quella di arrivare prima delle elezioni con una serie di partiti politici che vogliono appoggiare un progetto comune riformista per l'Unione europea". Sulla visita di Salvini in Polonia per incontrare il leader del partito di governo polacco, Diritto e giustizia (PiS), Jaroslaw Kaczynski, Fontana spiega: "L'obiettivo è quello di creare il gruppo più grande possibile. Il tentativo è di provare a vedere se ci sono punti di convergenza".

