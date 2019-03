ROMA - C'è il rischio concreto che in vista delle elezioni Europee in programma a maggio possano aumentare gli episodi di intolleranza nei confronti degli stranieri. L'allarme arriva dai Servizi Segreti che nella Relazione consegnata al Parlamento ricordano che già si sono registrati comportamenti "marcatamente razzisti e xenofobi" da parte di formazioni di estrema destra e "episodi di stampo squadrista". Nell'analizzare il "dinamismo" della destra radicale, gli 007 parlano di una "pronunciata vitalità" di queste formazioni che per inserirsi nel tessuto sociale hanno fatto leva su una serie di iniziative propagandistiche e di protesta in particolare nelle periferie urbane, tutte incentrate "sull'opposizione alle politiche migratorie" nell'ambito di una mobilitazione più ampia che ha riguardato i temi della sicurezza, del lavoro, della casa. Ed è proprio in questa azione che gli 007 intravedono dei rischi. "Tale attivismo, di impronta marcatamente razzista e xenofoba - scrivono infatti - si è accompagnato ad una narrazione dagli accenti di forte intolleranza nei confronti degli stranieri che....potrebbe aver concorso ad ispirare taluni episodi di stampo squadrista, oltre che gesti di natura emulativa, e potrebbe conoscere un inasprimento con l'approssimarsi dell'appuntamento elettorale europeo".



Ultimo aggiornamento: 28 Febbraio, 13:16

