Eurodeputati votano nuove norme per Rc Auto

Giovedì 21 Ottobre 2021, 18:00 - Ultimo aggiornamento: 14:12

STRASBURGO, 21 OTT - Dal Parlamento europeo arrivano nuove regole per le assicurazioni auto pensate per proteggere le vittime di incidenti a prescindere dal fatto che si verifichino nel loro paese di residenza o altrove in Ue ed anche nel caso in cui la compagnia dovesse andare in fallimento. Con un testo approvato con 689 voti favorevoli, 3 contrari e 4 astenuti, l'Eurocamera vara nuove norme per garantire una migliore protezione e un trattamento più equo in tutta l'Unione per cittadini che assicurano i propri veicoli. Le nuove "attestazioni di sinistralità pregressa" omogenee a livello Ue eviteranno discriminazioni quando un assicurato si sposta da uno stato membro all'altro.

I cittadini inoltre potranno anche comparare più facilmente i prezzi, le tariffe e la copertura offerti dai diversi fornitori grazie a nuovi strumenti di comparazione gratuiti e indipendenti. Il testo prevede anche un'armonizzazione degli importi minimi obbligatori di copertura in tutta l'Ue. Nel caso di danni alle persone l'Eurocamera chiede l'innalzamento dell'importo di copertura a 6.450.000 euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone lese, o di 1.300.000 euro per persona lesa. Mentre nel caso di danno alle cose il testo prevede una copertura di 1.300.000 euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone lese.

L'aggiornamento normativo consentirà infine di escludere dagli obblighi assicurativi i veicoli che non superino la velocità di 14 km orari come i trattori da giardino e monopattini per la mobilità cittadina. Escluse da obblighi assicurativi anche le biciclette elettriche. La norma dovrà ora essere adottata formalmente dal Consiglio. Gli Stati membri avranno poi 24 mesi di tempo per recepire le disposizioni Ue.