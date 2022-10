Eurodeputati italiani, price cap sarà tema chiave della plenaria

BRUXELLES - Energia e soprattutto gas, questo il tema chiave della plenaria del Parlamento europeo prevista per questa settimana a Strasburgo. Gli eurodeputati italiani che hanno partecipato al briefing pre-plenaria organizzato dagli uffici italiani del Parlamento europeo si sono espressi tutti in favore dello sforzo dell'Eurocamera per portare avanti la richiesta per un tetto al prezzo del gas.

Oltre all'energia a Strasburgo sono previsti dibattiti sulla situazione del conflitto in Ucraina e sul pacchetto di aiuti finanziari a Kiev nonché una discussione sulle rivolte in Iran che vedrà la partecipazione di alcune attiviste da Teheran. Atteso anche il voto finale dell'Eurocamera sulla normativa sul caricabatterie unico e la proposta di una legge europea per lo stop al commercio di animali selvatici.