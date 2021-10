Eurocamera su Cop26, Ue resti leader sul clima

Giovedì 21 Ottobre 2021, 16:00 - Ultimo aggiornamento: 13:23

STRASBURGO, 21 OTT - L'Ue resti il leader mondiale nella lotta al cambiamento climatico: questo quanto chiedono gli eurodeputati nella relazione sulla posizione da adottare alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la Cop26, a cui l'Eurocamera parteciperà con una delegazione guidata dall'eurodeputato francese di Renew Pascal Canfin. Nel testo approvato con 527 voti favorevoli, 134 contrari e 35 astensioni gli eurodeputati manifestano preoccupazione per il fatto che gli obiettivi annunciati a Parigi nel 2015 non siano sufficienti per contrastare il surriscaldamento globale.

L'Eurocamera chiede che l'Ue elimini tutte le sovvenzioni dirette e indirette ai combustibili fossili entro il 2025 e chiede agli stati membri di fare altrettanto. Gli eurodeputati inoltre sottolineano come la biodiversità svolga un ruolo fondamentale nel permettere agli esseri umani di adattarsi al riscaldamento globale e chiede che l'Ue s'impegni nella protezione degli ecosistemi fragili. Nella relazione si chiede alla Commissione di collaborare con i Paesi maggiormente responsabili delle emissioni di Co2 per creare un "circolo internazionale di nazioni per il clima", con l'obiettivo aumentare il livello di ambizione nella lotta al cambiamento climatico.

Nel campo della collaborazione internazionale si sottolinea con favore il rientro degli Stati Uniti nell'accordo di Parigi e si riconosce positivamente la volontà della Cina di essere un partner costruttivo nei negoziati globali sul clima, nonostante le preoccupazioni legate alla dipendenza del paese dal carbone. Gli eurodeputati chiedono infine che i paesi più sviluppati mantengano la loro promessa di mobilitare almeno 100 miliardi di dollari in finanziamenti annuali sul clima per i paesi in via di sviluppo.