Eurocamera, al via candidature per premio Cittadino europeo

BRUXELLES, 17 FEB - Premiare il cittadino dell'Ue che con i suoi progetti ha promosso una maggiore integrazione e cooperazione, oltre che i valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione come dignità, uguaglianza, solidarietà, giustizia, diritti dei cittadini e libertà. È lo scopo del premio Cittadino europeo dell'Eurocamera, di cui fino al prossimo 20 aprile sono aperte le candidature per l'edizione 2020. Sono ammissibili sia progetti nazionali che transfrontalieri e paneuropei, e possono essere premiate anche le associazioni.



Fra i temi dei progetti vincitori delle passate edizioni, ci sono l'assistenza sociale e l'integrazione, l'educazione, il dialogo interculturale, l'arte e la cultura, la protezione dell'ambiente e la memoria storica. I vincitori saranno annunciati il prossimo luglio e invitati a novembre al Parlamento Ue per la cerimonia di premiazione.

