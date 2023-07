Eurobarometro, europei favorevoli alla transizione energetica

BRUXELLES - L'85% degli europei ritiene che l'Ue dovrebbe investire in maniera massiccia in fonti rinnovabili come l'eolico e il solare e l'82% guarda favorevolmente all'incremento dell'efficienza energetica di edifici, trasporti e beni durevoli. Sono queste alcune delle indicazioni emerse dall'ultimo sondaggio condotto da Eurobarometro e rese noti oggi dalla Commissione europea. Il sondaggio ha anche rilevato che l'81% degli intervistati è d'accordo sul fatto che la riduzione delle importazioni di fonti fossili e l'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili sono importanti per la sicurezza dell'Unione. L'82% ritiene poi che la dipendenza dai fonti energetiche russe dovrebbe essere ridotta al più presto possibile.