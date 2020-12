Eubridge, l'iniziativa ponte tra Sud Italia ed Europa

BRUXELLES - Un progetto di alta formazione per creare una sinergia tra pubblico e privato per promuovere la formazione specialistica delle Pubbliche Amministrazioni e delle aziende private in materia di sviluppo sostenibile per il corretto utilizzo dei fondi strutturali è stato presentato a Napoli, in diretta streaming, durante i lavori della prima giornata del Green Symposium. L'iniziativa, denominata "Eubridge, un ponte tra il Sud e l'Europa" è curata dal centro di ricerca e-circolar LUPT - Laboratorio Urbanistica Pianificazione Territorio dell'Università Federico II e dal board scientifico del Green Symposium.

"Nell'ultimo settennato, l'Italia ha speso 1 euro di fondi Ue e ne ha restituiti 2 all'Europa. Questo non deve più accadere - ha dichiarato Monica D'Ambrosio, direttore scientifico della rassegna -. Fare rete intorno alle esigenze del Paese è l'unica speranza per recepire le direttive e rendere autonome le regioni sotto il profilo della gestione industriale dei rifiuti ed è la sola modalità di gestione possibile se si punta a tutelare l'ambiente e l'economia".

Ultimo aggiornamento: 23 Ottobre, 11:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA