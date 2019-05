Elezioni Ue, Spotify lancia una playlist 'europea'

BRUXELLES - Dal brano 'Soldi' del cantante Mahmood fino a 'Don't Worry Bout Me' della svedese Zara Larsson e a 'Balance ton quoi' della belga Angèle. Il colosso dello streaming musicale Spotify ha lanciato una 'playlist europea' nel giorno della Festa dell'Europa, in vista delle elezioni Ue che si terranno tra due settimane. Ventotto i titoli della playlist 'Get vocal, Europe' (uno per ogni Stato membro), per incoraggiare i cittadini comunitari a 'far ascoltare la propria voce' in vista dell'appuntamento elettorale di fine maggio. Il tasso di partecipazione alle europee è in calo costante dalla prima elezione diretta del Parlamento europeo: si è passati dal 62% del 1979, al 42,61% del 2014. Per incoraggiare i cittadini ad andare a votare il Parlamento europeo ha lanciato la campagna 'Stavoltavoto', che ha già raccolto 300 mila adesioni.

