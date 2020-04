BRUXELLES - Il prossimo bilancio Ue "giocherà un ruolo centrale" nella ripresa economica e la Commissione Ue "sta lavorando per adeguare la proposta affinché sia ambiziosa, abbia fondi anticipati, una forte componente orientata agli investimenti" e sta cercando di capire "come possa interagire con altre iniziative come il Recovery Fund": lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis.

Ultimo aggiornamento: 13:39

