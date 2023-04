Dombrovskis: "Mercoledì la proposta sul nuovo Patto di stabilità"

BRUXELLES - "Sulle nuove regole fiscali stiamo preparando una proposta legislativa per mercoledì, siamo sulla buona strada". Il tema è avere "un bilanciamento: da una parte fornire più flessibilità per gli Stati membri e dall'altra parte preservare trasparenza, un trattamento comune degli Stati membri" con "benchmark numerici". Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis rispondendo a una domanda sul tema a un evento organizzato dal think tank Bruegel a Bruxelles. "Spero che quando saremo pronti a condividere questa soluzione di bilanciamento la presenteremo", ha aggiunto