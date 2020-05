Dl Rilancio: Ue, no comment su 3 miliardi per Alitalia

BRUXELLES - La Commissione europea non si pronuncia "sulla situazione specifica" di Alitalia. Così una portavoce dell'esecutivo comunitario rispondendo a chi le chiedeva un commento sui 3 miliardi di aiuti contenuti nel dl Rilancio in favore della compagnia.

"La Commissione Ue collabora con l'Italia e gli altri Stati membri per esaminare le possibilità di sostenere il settore dell'aviazione conformemente alle norme Ue", ha sottolineato la portavoce. Secondo il nuovo quadro temporaneo Ue, gli interventi statali per le ricapitalizzazioni non possono riguardare le società già in difficoltà prima del 31 dicembre 2019.

Ultimo aggiornamento: 13:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA