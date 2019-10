Disoccupazione: Ue, Italia terza dopo Grecia e Spagna

BRUXELLES - Il tasso di disoccupazione in Italia a settembre 2019 (9,9%) è risultato essere inferiore solo a quelli di Grecia (16,9% a luglio 2019) e Spagna (14,2%). Lo ha reso noto Eurostat. Situazione analoga a settembre 2019 per la disoccupazione giovanile con la Grecia che ha segnato il tasso più alto (33,2% nel secondo trimestre del 2019), seguita da Spagna (32,8%) e Italia (28,7%). Nell'insieme dell'Eurozona la quota dei senza lavoro il mese scorso è stata pari a 7,5% stabile su agosto ed in calo rispetto a settembre 2018 (8%).

E' il tasso più basso da luglio 2008. Nella Ue a 28 a settembre si è stabilita a 6,3% stabile rispetto ad agosto e in calo in un anno rispetto al 6,7% di settembre 2018. Ciò rappresenta il tasso più basso registrato nella Ue da gennaio 2000.

