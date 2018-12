Digitale: italiano Lotito presidente 'lobby' aziende tech Ue

BRUXELLES - Il ceo e fondatore dell'azienda pavese FacilityLive, Gianpiero Lotito, è il nuovo presidente della European Tech Alliance (Euta), la 'lobby' delle aziende tecnologiche europee di cui fanno parte giganti come BlaBlaCar, Booking.com, Rovio e Spotify. Fondata nell'ottobre 2015 a Strasburgo sotto gli auspici della Commissione Ue, Euta ha l'obiettivo di rappresentare la voce delle aziende tech europee e oggi conta 27 membri provenienti da 15 Paesi. "Dopo molti anni da inseguitrice, l'Europa sta tornando a essere attrattiva a livello globale per le aziende tecnologiche innovative - ha dichiarato Lotito in una nota - nonostante un po' d'incertezza politica, resta chiaro che l'industria tech europea è robusta e diventerà ancora più forte nei prossimi anni". Grazie al suo motore di ricerca semantico brevettato in oltre 40 Paesi, FacilityLive - fondatrice di Euta - è l'azienda di settore con la più alta valutazione in Italia (225 milioni di euro). Il suo CEO, Gianpiero Lotito, succede nel ruolo di presidente dell'Euta al cofondatore di Skype Niklas Zennstroem, che ha guidato l'Alleanza fin dalla sua creazione.

Ultimo aggiornamento: 16:14

