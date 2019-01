De Luca candida Napoli a sede dell'Emsa

NAPOLI - Il governatore della Campania Vincenzo De Luca, ieri mattina, in Conferenza delle Regioni, ha candidato la Campania a ospitare il Centro regionale dell'Agenzia 'Emsa' (European Marittime Safety Agency) nella città di Napoli. La Conferenza delle Regioni all'unanimità ha riconosciuto il proprio sostegno alla candidatura. L'Agenzia fornisce consulenza tecnica e assistenza operativa per migliorare la protezione dei mari, la preparazione e l'intervento in caso di inquinamento e la sicurezza marittima. L'Emsa, che ha la sua sede principale a Lisbona, fornisce in tempo reale ai governi e alle autorità locali informazioni dettagliate e affidabili su quanto accade in mare e offre servizi marittimi per gli utenti del settore in tutta Europa.

