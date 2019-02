Dazi: Ue, da domani definitive salvaguardie import acciaio

BRUXELLES - Entreranno definitivamente in vigore da domani 2 febbraio le misure di salvaguardia Ue a tutela dell'acciaio europeo, in risposta ai dazi Usa introdotti a marzo dell'anno scorso. Questi, che hanno colpito non solo i produttori dei 28 ma anche quelli di molti Paesi terzi, secondo le analisi della Commissione Ue stanno modificando i flussi di esportazioni di acciaio dirottandoli dagli Stati Uniti verso l'Europa. Per questo già da luglio Bruxelles aveva introdotto misure di tutela provvisorie. Ora resterà in vigore per tre anni - salvo revisione per mutate circostanze - un meccanismo che prevede quote di importazioni verso l'Ue per Paese a dazio zero basate sui livelli storici di export del 2015-2017, al di sopra di cui si applicheranno dazi del 25%.

Ultimo aggiornamento: 17:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA