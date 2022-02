Dalla Bei 135 milioni a Prysmian per la ricerca

BRUXELLES - La Banca europea per gli investimenti (Bei) e Prysmian Group annunciano il perfezionamento di un finanziamento da 135 milioni di euro destinato a sostenere i piani di Ricerca & Sviluppo (R&S) in Europa nel periodo 2021-2024 del gruppo di sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni.

Il finanziamento rappresenta circa il 50% degli investimenti pianificati in Europa nel periodo di riferimento. Le risorse saranno in particolare destinate a ricerca industriale, ovvero di materiali innovativi anche attraverso l'impiego delle nanotecnologie, sistemi per il monitoraggio e la gestione delle reti elettriche interrate e sottomarine e degli impianti elettrici di bassa tensione, nuovi cavi e materiali per soluzioni più sostenibili e cavi ibridi per energia e telecomunicazioni. Andranno inoltre per innovazione e sperimentazione, cioè l'impiego di materiali alternativi per il disegno dei cavi e ottimizzazione dei progetti di prodotto, utilizzo di tecnologie avanzate per l'esecuzione delle operazioni di giunzione dei cavi. Altro campo sarà lo sviluppo di nuovi prodotti, ovvero vari innovativi sistemi di cavo. Verranno impiegati poi per la trasformazione digitale e la sostenibilità, ossia per lo sviluppo di soluzioni digitali di machine learning e intelligenza artificiale per il potenziamento della qualità del sistema produttivo, per la gestione delle operazioni da remoto anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie IoT Industry 4.0 e per la gestione del portafoglio prodotti innovativi in corso di sviluppo e per lo sviluppo di modelli per la valutazione continua degli impatti di sostenibilità di una Green It strategy e per la definizione di sostenibilità del portafoglio prodotti.