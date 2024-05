Martedì 28 Maggio 2024, 14:00 - Ultimo aggiornamento: 10:50

VENEZIA - La Banca europea per gli investimenti (Bei) e la multiutility Etra Spa Società benefit hanno siglato un accordo da 100 milioni di euro per potenziare gli impianti di riciclaggio e il servizio idrico integrato in Veneto. Il finanziamento della Bei è supportato da InvestEU, il programma di investimenti dell'Unione europea che ha l'obiettivo di attivare investimenti per oltre 372 miliardi di euro entro il 2027.

L'impegno del Gruppo Bei in Italia all'interno di InvestEU ha già generato importanti ricadute economiche nel Paese, con finanziamenti per circa 2,7 miliardi di euro. Nel dettaglio, gli interventi principali finanziati con le risorse messe a disposizione dalla Bei includono la ristrutturazione e la costruzione di impianti per il trattamento dei rifiuti e l'approvvigionamento idrico, l'acquisto di veicoli alimentati a biometano e l'estensione delle reti idriche. Il progetto contribuirà quindi a promuovere l'azione climatica e la transizione verso un'economia più circolare, obiettivi chiave del Green Deal europeo.