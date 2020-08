Da Ue nuovo strumento da 100 milioni per Pmi innovative

BRUXELLES - La Commissione europea e il Fondo europeo per gli investimenti (Fei) hanno annunciato oggi nuove misure a sostegno del mercato dei capitali di rischio e delle Pmi innovative europee, tra cui uno strumento da 100 milioni di euro per il recupero del capitale a sostegno della capacità di investimento delle aziende colpite dalla crisi del Covid-19. Lo ha annunciato lo stesso esecutivo Ue.Le misure - sbloccate attraverso InnovFin all'interno del programma Ue Horizon2020 - "si tradurranno in ulteriore liquidità per rafforzare la base di capitale delle Pmi e delle società europee a media capitalizzazione", ha aggiunto Bruxelles, invitando le aziende interessate a procedere con la richiesta.

Ultimo aggiornamento: 28 Luglio, 15:17

