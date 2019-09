Da Ue e Unicredit 60 milioni in prestiti a microimprese italiane

BRUXELLES - Il Fondo europeo per gli investimenti (Fei, del gruppo Banca europea degli investimenti) e UniCredit hanno firmato un accordo di 60 milioni di euro a sostegno delle microimprese italiane. L'aiuto, sarà erogato in forma di microfinanziamento, è sostenuto dal programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale e ha l'obiettivo di coinvolgere circa 3.000 microimprese italiane, che avranno la possibilità di accedere a prestiti a condizioni vantaggiose fino a 25mila euro. I prestiti sono disponibili per singoli imprenditori e microimprese con meno di 10 dipendenti e un massimo di 2 milioni di euro di fatturato annuo o di totale attivo. L'accordo Fei-Unicredit segue una prima intesa firmata nel marzo 2018 che prevedeva un budget di 50 milioni di euro da distribuire tra circa 2500 microimprese italiane.

Ultimo aggiornamento: 13:13

